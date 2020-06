Sky non vuole pagare l’ultima rata, Serie A pronta a spegnere il segnale

Con la ripresa del campionato ormai alle porte, sia Dazn che Img sono pronte a versare l’ultima tranche riguardante i diritti televisivi per la stagione 2019-20. La rata scaduta a maggio ha portato la Lega a notificare un decreto ingiuntivo, attualmente al vaglio del Tribunale di Milano. Sky invece continua la propria battaglia e resta determinata a non voler pagare l’ultima tranche per intero.

La Serie A sembra essersi detta pronta a staccare il segnale della tv di Milano Rogoredo per le ultime sei giornate di campionato (quelle che l’ultima tranche dovrebbe saldare). Secondo molti però, la questione si risolverà prima di giungere alla fatidica data, senza ricorrere a decisioni così drastiche.

Fonte: il Corriere dello Sport.