Sky – La classifica per duelli vinti, Bologna…

La capacità di vincere duelli è spesso indice della generosità di una squadra. Ecco che Sky ha deciso di analizzare questi dati che vedono Juve, Inter e Lazio agli ultimi posti di questa speciale classifica e il Milan primo a confermare l’ottimo momento per la squadra di Pioli.

Il Bologna si trova al quarto posto in classifica con 323 duelli vinti. I rossoblù sono preceduti da Roma, Atalanta e Milan. I rossoneri, primi in questa graduatoria, con 365 duelli vinti. All’ultimo posto il Genoa con 226 duelli vinti. Le cose cambiano, però, con un’analisi dei dati in percentuale. Le prime cinque diventano: il Napoli è primo con 57.23% di duelli vinti; seguito dal Milan con 56.5%; poi il Sassuolo 54.28%; successivamente l’Atalanta con 53.87% e la Juventus con 53.41%.