Sky, in arrivo un nuovo aumento per gli abbonati

Sembra una scelta inevitabile per far fronte all’emergenza Coronavirus. Sky infatti, secondo quanto scrive Calcio e Finanza, starebbe informando alcuni clienti di un aumento in arrivo. La misura entrerà in vigore a partire dall’1 maggio 2020. La variazione dell’importo cambia a seconda del numero di pacchetti sottoscritti e dei servizi ottenuti.

Tra gli abbonati c’è chi andrà incontro ad un aumento lieve: circa 1,10 euro al mese ogni 30 giorni. In altri casi invece il rialzo può arrivare anche a quota 3,50 euro al mese. La decisione viene presa per parificare il piano a cui si è aderito al listino vigente, al termine di uno sconto.