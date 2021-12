Sky – Dybala, probabile forfait contro il Bologna

Dybala out contro il Bologna, i bianconeri non vogliono di rischiare di peggiorare la situazione

Lo riferisce Sky Sport, che spiega come il problema accusato dall'argentino contro il Venezia non sia nulla di particolarmente grave, ma che necessita di riposo e terapie, costringendolo a saltare le sfide contro Bologna e Cagliari. Dybala non ha riportato lesioni ma intenzione della Juve è quella di non forzare e non correre rischi, per evitare che possa incorrere in problemi più seri.