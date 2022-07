Sky-Dazn, nuovo accordo per la Serie A?

Pare essere imminente un nuovo accordo tra Sky e Dazn per il prossimo campionato. In sintesi, si pensa di riportare nel bouquet della pay tv l'app di Dazn come successo nel triennio 2018-2021. Se l'accordo andasse a buon fine, su Sky Q verrebbe inserita l'app di Dazn, detentrice dei diritti tv della Serie A, in modo tale da poter vedere tutto in unico contenitore.