Sky – Costacurta e Marani sui rigori: “I mezzi rigori sono diventati pieni”

Le parole di Matteo Marani e Billy Costacurta

Si parla molto di rigori e Var in questo scorcio di campionato, con la Serie A che a livello europeo comanda per numero di rigori medi assegnati a partita. Un dato molto più alto rispetto alle altre maggiori leghe. Di questo hanno parlato Matteo Marani e Billy Costacurta nell'immediato post partita di ieri di Napoli-Bologna:

"I mezzi rigori sono diventati pieni - le parole di Marani, riportate da Tuttonapoli - Il metro arbitrale è diverso rispetto all'Europa, ma sarebbe un tema da approfondire a freddo e non a fine partita quando hai ricevuto il danno". Gli fa eco Billy Costacurta: "I tanti rigori potrebbero far apparire il campionato italiano migliore di quello che è ma a mio modo di vedere la metà dei rigori dati fino adesso non c'erano".