Secondo Sky Sport, il Bologna starebbe già lavorando al sostituto per Godfred Donsah, dato per partente, destinazione Turchia, vale a dire il bosniaco Sanjin Prcic. Il centrocampista di proprietà del Levante conosce già il campionato italiano, dove ha vestito le casacche di Perugia e Torino.

Il giocatore ha concluso la scorsa stagione con 29 presenze e 2 reti, in un’esperienza che l’ha visto cambiare casacca a gennaio per andare in prestito allo Strasburgo.