Skov Olsen si riscatta in patria: che debutto con la nazionale

Da sprecone a Benevento a man of the match a Herning in Danimarca.

La nazionale sperimentale schierata ieri dal ct Hjulmand ha visto grande protagonista il rossoblù Andreas Skov Olsen, al debutto nella nazionale maggiore danese. Per il giovane esterno del Bologna serata da incorniciare con gol, preciso mancino, rigore procurato e assist per Cornelius nel 4-0 con cui la Danimarca ha sconfitto in amichevole le Far Oer. Skov Olsen è poi anche andato vicino all’eurogol, salvato solo da un importante parata del portiere. Se vogliamo, un altro messaggio per Sinisa Mihajlovic nel dualismo a destra con Riccardo Orsolini.