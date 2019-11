Skov Olsen scatenato in Under 21, tre gol per la Danimarca

Sta faticando non poco in rossoblu, ma in Nazionale è tutto un altro Skov Olsen. Continua la stagione a due facce del 17 rossoblu: esitante in Serie A e inarrestabile con la maglia della Danimarca. Ieri infatti il giovane danese del Bologna ha dato spettacolo in Ucraina, quando ha dominato i padroni di casa per portare alla vittoria la propria squadra per 2-3. Una prestazione che stona con le partite dal rendimento molto sotto le aspettative fin qui giocate in Italia.

Giocatore che ha anche colto l’occasione per chiudere subito la polemica con il tecnico del Copenhagen, Stale Solbakken. Il tecnico del club danese ha dichiarato di aver fatto di tutto per cercare di convincere il talentino danese a firmare per la squadra della capitale. Il no incassato è rimasto sullo stomaco a Solbakken che ha dichiarato che il rifiuto derivasse da un’ossessione romantica del ragazzo di andare a giocare all’estero. La replica di Skov Olsen è stata semplice ed elegante: “Quando mi arrivò la proposta non potevo dire sì perché al Copenhagen, nel mio stesso ruolo, avrei trovato Robert Skov“. A riportarlo è il Resto del Carlino.