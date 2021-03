Skov Olsen: “L’infortunio mi ha rallentato, ora voglio diventare importante per questo club”

Il dualismo con Orsolini, le difficoltà ad allontanarsi dal suo paese in periodo di Covid, l’infortunio, la nuova cultura tattica italiana: Andreas Skov Olsen si è raccontato al Resto del Carlino:

“Quando sono arrivato non ero molto bravo, in Danimarca non serviva, pensavo solo ad attaccare – ha raccontato – Ora il mio bagaglio si è arricchito e credo sia solo una questione mentale perché difendere non è divertente per un attaccante. Ho le caratteristiche fisiche per farlo e non è un problema per me”.