Skov Olsen: “L’anno ho scorso ho imparato, quest’anno devo dimostrare”

Ieri il Bologna ha vinto e convinto, imponendosi sul Parma per 4-1. Tra i marcatori dei rossoblù anche Andreas Skov Olsen che ha trovato la sua prima rete al Dall’Ara. Curioso che il primo gol del danese in casa sia arrivato al minuto 56′ che era stato lo stesso minuto in cui venne sostituito contro la Sampdoria alla sua prima presenza nello stadio del Bologna. Una marcatura quella di ieri sera che può dargli fiducia e forza, delle quali ha bisogno, per mettersi alle spalle la stagione deludente dello scorso anno e dimostrare d’ora in avanti il suo valore.

Al termine della gara ha rilasciato queste dichiarazioni:

“È stata una prestazione solida da parte di tutta la squadra, dobbiamo prendere tutte le cose buone che abbiamo fatto e mantenerle. Quest’anno devo mostrare le mie qualità, l’anno scorso ho imparato molto. Oggi ho anche segnato, devo continuare così”.