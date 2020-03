Skov Olsen in difficoltà: come uscire dal momento di crisi?

In estate, il Bologna ha fatto di tutto per arrivare ad Andreas Skov Olsen. I rossoblu lo hanno aspettato, strappandolo alle grandi del calcio inglese e tedesco. Il talento danese ha quindi firmato per la squadra emiliana, convinto che Mihajlovic avrebbe saputo tirar fuori da lui il suo meglio. Al momento, però, non si vedono i risultati sperati. Il classe 1999 non sta assolutamente rispettando le aspettative nonostante le tante chance concesse dal tecnico serbo.

Mihajlovic lo butta nella mischia praticamente in ogni partita, ma si registra il cambio di passo atteso. Skov Olsen entra spesso al posto di Orsolini largo a destra, ma non è quasi mai riuscito a lasciare il segno: pochissimi dribbling e tiri in porta, raramente concreto e cattivo dal punto di vista agonistico. Il numero 17 ha fin qui collezionato in Serie A 19 presenze e 1 gol: appena 4 le volte in cui il ragazzo è partito titolare. Il suo talento è fuori discussione, ma non riesce proprio ad ingranare.