Skov Olsen fissa il suo obiettivo: “Punto a segnare 5 gol”

Andreas Skov Olsen, uno dei più chiacchierati acquisti del Bologna, ieri ha partecipato alla festa a San Lazzaro di diversi club rossoblu. Il giocatore si è anche concesso ai tifosi per foto, autografi e anche alcune domande. Domande che hanno parlato anche della sua travagliata decisione in estate, quando lasciò in stand-by la trattativa per diversi giorni.

Ecco le parole del giovane danese: “Questa estate ho dovuto pensare bene se allontanarmi da casa fosse la scelta giusta. Ora a Bologna mi trovo speldidamente. Quanti gol? Visto che uno l’ho già segnato, speriamo di farne altri. Magari fino a cinque”. A riportarlo è Tuttomercatoweb.