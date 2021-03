Skov Olsen: è nata una stella?

Quando arrivò a Bologna, tra ripensamenti e video di Shakesperiana memoria, c’era curiosità di vedere questo giovane danese all’opera.

Andando a spulciare le sue azioni su Youtube, si vedeva che Skov Olsen era esattamente quello visto ieri al “Maradona”: dribbling, personalità, grande facilità di calcio e senso di dove fosse la porta. 22 gol in 41 partite, seppur in un campionato come quello danese con il tasso tecnico più basso, non sono pochi, soprattutto per un esterno. Napoli che porta bene al numero 11 rossoblù, che con i partenopei realizzò il suo primo gol con la maglia del Bfc, e ieri ha giocato la sua miglior partita da quando è sotto le Due Torri. 76′ conditi da pali, accelerazioni e anche l’assist a Soriano del momentaneo 1-2. Lanciato da Sinisa visto il momento no di Orsolini, suo compagno di reparto, la scelta ha pagato dividendi. Ora la cosa più difficile, confermarsi, ma se Skov è questo, nello stadio dedicato a una dei giocatori più forti della storia, potrebbe essere nata una stella.