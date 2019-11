Skov Olsen colpisce ancora in nazionale

Inutile ormai negarlo: in nazionale under 21 Andreas Skov Olsen è nettamente un altro giocatore. La tripletta di settimana scorsa – e che tripletta – non sembra essergli bastata. Il ragazzo ha infatti voluto mettere la sua personale firma anche ieri sera, nel match contro Malta. La Danimarca ha dominato gli avversari per 5-1, ed il giocatore del Bologna ha segnato l’ultima rete. Il bottino delle due ultime sfide dice dunque 4 gol in 2 partite per il diavoletto danese. Ora non gli rimane che mostrare tutto il suo talento anche in Serie A. Skov Olsen sarà a Bologna a partire da questo pomeriggio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo la spettacolare tripletta della scorsa settimana, Andreas Skov Olsen si è ripetuto andando a segno anche ieri sera, realizzando l’ultima rete nel 5-1 della sua Danimarca Under21 contro Malta. In giornata l’attaccante farà rientro a Bologna”.