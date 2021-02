Skov Olsen, Barrow, Sansone – Il tridente inedito di Mihajlovic

Domani i rossoblù saranno impegnati nella trasferta di Parma per la ventunesima giornata di campionato.

Mihajlovic, nella conferenza stampa prepartita, ha annunciato che domani Skov Olsen giocherà dal primo minuto. Per il danese, quindi, sarà la seconda volta nell’undici iniziale in questa stagione. Sinisa ha deciso di dargli la maglia da titolare perché secondo lui se lo merita e vuole dargli fiducia, la stessa che sta dando e vuole continuare a dare a Barrow nel ruolo di punta centrale. Musa nelle ultime tre partite di campionato è stato impiegato come centravanti e non ha brillato, ma il mister non si arrende ed è convinto che il 99 rossoblù possa fare bene anche lì e non solo da esterno. Una nuova esclusione per Palacio che andrebbe incontro alla sua quarta panchina consecutiva. A sinistra, possibile chance dal primo minuto per Sansone che sembra essersi messo gli infortuni alle spalle e deve ritrovarsi in una stagione complicata che lo ha visto giocare solo 345′ minuti. Mihajlovic ci crede e vuole dare fiducia a questo tridente inedito. Adesso i giocatori dovranno meritarsela a partire già dal match di domani importante in chiave salvezza.