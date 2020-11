Skorupski: “Non facile la parata su Simy”

Decisivo su Simy nel primo tempo e finalmente con un clean sheet che ferma il record di 41 partite con gol subito. Lukasz Skorupski può festeggiare vittoria e buona prestazione:

“La mia parata su Simy? Sì, non era facile: devi essere sempre concentrato soprattutto quando prendi un tiro solo in 90 minuti – ha affermato a Sky – Siamo molto contenti di non aver subito gol, dobbiamo continuare così. Ci aspettano partite difficili, ma solitamente giochiamo bene contro le grandi: speriamo di ripeterci. La classifica ora non è male, per questo era importante vincere”.