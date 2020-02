Skorupski torna a Roma

Venerdì sera il Bologna sarà a Roma contro i giallorossi: il match dell’Olimpico aprirà la 4^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Sarà senza dubbio una partita diversa dalle altre per Lucasz Skorupski, che ha vestito la casacca della Roma in passato. Il portiere polacco è arrivato in Emilia nell’estate del 2018, e da allora non ha saltato un minuto in maglia rossoblu.

Il classe 1991 è però cresciuto calcisticamente a Roma, con cui ha esordito in Serie A l’11 maggio 2015 (sconfitta per 0-1 contro la Juventus). Nelle prime 2 stagioni nella Capitale, il ragazzo ha collezionato in prima squadra appena 14 presenze – tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Dopo 2 anni da titolare ad Empoli, poi, è tornato a Roma, ma la situazione per lui non è cambiata: solo 1 partita in Serie A ed 1 in Coppa Italia nella stagione 2017/18. Venerdì sera Skorupski vorrà di certo rifarsi all’Olimpico, dimostrando alla sua ex squadra il suo vero valore.