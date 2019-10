Tuttosport – Skorupski non convince: chance per Da Costa?

Il Bologna si prepara alla sfida con la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium di Torino. I rossoblu arrivano al match in emergenza visti gli infortuni di Tomiyasu e Destro, a cui si aggiunge anche l’assenza di Medel. Nonostante gli obbligati cambiamenti, Mihajlovic potrebbe optare anche per una soluzione a sorpresa. Secondo “Tuttosport”, il tecnico serbo starebbe valutando di concedere a Skorupski almeno una giornata di riposo.

Il portiere polacco ha più volte lasciato a desiderare in queste prime 7 partite di campionato, rimanendo un passo indietro – insieme alla sua difesa – rispetto alla crescita fatta dal resto della squadra. Ecco quindi che contro la Juventus potrebbe clamorosamente esserci l’esordio di Angelo Da Costa. L’estremo difensore italo-brasiliano – da anni leader dello spogliatoio – potrebbe garantire quella sicurezza e quella personalità di cui in questo momento Danilo e compagni hanno bisogno.