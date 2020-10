Skorupski contro Consigli, la sfida dei portieri

Sfida tra portieri, così il Corriere dello Sport presenta oggi la partita di domenica tra Bologna e Sassuolo. Due squadre offensive, che creano molto e provano a segnare un gol in più dell’avversario.

Il Sassuolo in questa prima parte di stagione c’è riuscito con il terzo attacco (9 gol fatti) e il primo dato per conclusioni tentate (ben 54). Il Bologna, invece, è a 39 conclusioni tentate e quattro gol, ma potevano essere di più se a Benevento ci fosse stato più cinismo. Con due squadre offensive un ruolo importante nella sfida di domenica ce l’avranno i portieri, da un lato Consigli che può raggiungere in stagione le 400 partite in A e dall’altro Skorupski, che già giocato 80 partite con la maglia del Bologna. Per Stadio entrambi i portieri fanno della concentrazione il punto di forza, mentre un difetto appare essere il gioco con i piedi, soprattutto nel rilancio lungo.