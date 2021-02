Skorupski: “Bella vittoria. Rigore? Lavoriamo al video”

Un rigore parato, un colpo di reni decisivo nel finale: Lukasz Skorupski è stato il migliore in campo contro la Lazio. Dopo il rientro dall’infortunio il portiere polacco non ha sbagliato quasi nulla ed è un valore aggiunto della squadra. La sua soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Sono tre punti molto importanti – ha affermato – La buona notizia non è solo il risultato ma anche la porta inviolata, siamo molto felici e ora dobbiamo andare avanti così. Il rigore parato? Lavoriamo al video tanto, ho aspettato fino alla fine e lui ha calciato dove sono andato io. In generale è stata molto brava la squadra a tenere il risultato”.