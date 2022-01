Skorupski, avviata la trattativa per il rinnovo fino al 2025

Skorupski e il Bologna pronti a continuare insieme fino al 2025, c'è la fiducia di entrambe le parti per il rinnovo.

Lukas Skorupski dovrebbe difendere la porta del Bologna ancora per qualche anno, c'è la volontà di entrambe le parti di allungare il contratto in scadenza nel giugno 2023 per altri due anni.

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa si era fermata dopo i primi positivi contatti tra Bigon e Giuffrida, ma la volontà di rinnovare coincide da entrambe le parti, anche perché il portiere polacco ha sempre dichiarato di vedere Bologna come una seconda casa, mentre per la società, nonostante momenti di riflessione in cui le lacune con i piedi e nelle uscite del portiere titolare hanno insinuato dubbi tecnici, un portiere che possa far fare il salto di qualità richiederebbe un esborso troppo corposo, sembra plausibile continuare con Lucasz. Il tutto aspettando il pieno sviluppo di Federico Ravaglia, portiere classe '99 attualmente in prestito al Frosinone, dove sta giocando con continuità e sta acquisendo fiducia, aumentando le speranze del Bologna di avere già in casa il portiere titolare del futuro.