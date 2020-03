Sisca: “La gente non ha ben chiara la gravità della situazione. Giocatori? Sono persone…”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday, Gianbattista Sisca, medico del Bologna, ha parlato della situazione riguardante il coronavirus e del suo rapporto con la società rossoblu:

“La riunione tenuta nelle scorse ore non ha fatto altro che tirare le linee guida per quelle che sono le esigenze personali e di salute per gli atleti. I responsabili sanitari ed i medici sociali delle squadre di Serie A sono stati consultati dagli organi della Lega, una cosa mai successa prima e che ci soddisfa. Nei momenti di crisi siamo riusciti a compattarci per riuscire a trovare le soluzioni migliori per la salute dei giocatori”.