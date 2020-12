Mercato – Sirene argentine per Gary Medel

Potrebbe essere ormai arrivata al capolinea l’avventura a Bologna di Gary Medel.

Nonostante il contratto fino al 2022, il centrocampista cileno potrebbe avere però nelle prossime settimane l’opportunità di realizzare uno dei suoi desideri: tornare a giocare in Sudamerica. Il Pitbull infatti non ha mai nascosto la sua voglia di poter chiudere la carriera vestendo le maglia che ha indossato dall’altra parte dell’oceano: Universidad Catolica in Cile e Boca Juniors in Argentina. Proprio questi ultimi sarebbero pronti ad avanzare un’offerta per convincere il centrocampista cileno a lasciare l’Italia, puntando sull’ottimo rapporto tra il proprio vicepresidente Riquelme e il centrocampista rossoblù.

Fonte Tmw.