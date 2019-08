Sinisa vuole esserci venerdì

Dopo l’esordio di domenica sera a Verona, Sinisa Mihajlovic punta a esserci anche venerdì sera nel derby con la Spal.

Il tecnico rossoblù ha terminato il primo ciclo di terapie e attende che i valori ematici rientrino nella norma per poter essere dimesso dall’ospedale. Non è un mistero che Sinisa punti a essere presente anche nell’anticipo contro i ferraresi, ma ovviamente tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui è sottoposto quotidianamente. Secondo il Resto del Carlino, l’allenatore a breve dovrebbe uscire dall’ospedale, anche se le cure per la leucemia non sono finite e altri cicli sono in previsione in futuro. Chiaramente in quei momenti Sinisa non potrà essere in panchina.