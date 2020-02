Sinisa Mihajlovic vince il Premio Prisco

Un altro premio per Sinisa Mihajlovic. Non sarà la Panchina d’Oro, ma è comunque motivo d’orgoglio. L’allenatore del Bologna riceverà infatti il Premio Prisco della categoria “allenatori” per la sua lealtà, correttezza e simpatia sportiva. Insieme a lui, verranno premiati anche Oreste Vigorito del Benevento e Nicolò Barella dell’Inter, rispettivamente come Dirigente e Giocatore.

La premiazione si terrà lunedì 27 aprile 2020 alle ore 11, presso il Teatro Marrucino di Chieti.