Sinisa al lavoro a ranghi ridotti

Oggi il Bologna torna a Casteldebole per allenarsi. Sinisa Mihajlovic, nei prossimi allenamenti, dovrà rinunciare a 9 calciatori che sono impegnati con le rispettive nazionali. Barrow e Medel a causa dell’infortunio (per Musa ci si augura possa essere a disposizione dopo la pausa) hanno dovuto rinunciare alle chiamate di Gambia e Cile. Rimarranno a Bologna per curarsi.

Tra gli altri nazionali, questa sera Orsolini sarà impegnato nel match dell’Italia contro la Moldavia, da vedere se Mancini deciderà di concedere minuti al 7 rossoblù. Anche la Polonia di Skorupski giocherà questa sera contro la Finlandia. Italia e Polonia si sfideranno poi domenica per il match di Nations League. In campo anche Skov Olsen, nella gara tra Danimarca e Isole Far Oer. Mattias Svanberg sarà invece impegnato domani contro la Russia. Alle ore 2:10 italiane scenderà in campo l’Argentina di Dominguez per la prima delle due gare di qualificazioni mondiali contro l’Ecuador, l’altra martedì contro la Bolivia. Venerdì toccherà anche a Tomiyasu con il Giappone e a Hickey con la Scozia Under 21. In Under 21 è stato convocato anche Baldursson. Sabato, infine, sarà il turno di Molla con l’Albania che affronterà il Kasakistan.