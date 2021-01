Simone Alberici nuovo presidente CRER, sostenuto dal Felsina Calcio

Simone Alberici è stato eletto alla guida del Comitato emiliano romagnolo della Figc. Il 40enne avvocato parmense ha vinto nettamente con il 63.27% dei consensi.

Le elezioni si sono svolte online e hanno votato 471 società sulle 609 che ne avevano il diritto e hanno deciso di proclamare Alberici come nuovo presidente, facendo così abdicare Paolo Braiati dopo otto anni. Un successo schiacciante che gli ha fatto ottenere anche l’approvazione dei club per le sue candidature a vicepresidente della Lnd, Consigliere Federale per l’area territoriale di appartenenza e Consigliere Federale Nazionale. Felsina Calcio, nelle persone del presidente Alberto Verni e dei vice presidenti Federico Palazzoli e Massimiliano Scanabissi, ha appoggiato e supportato Alberici per tutta la campagna, così come tutto il Cda.