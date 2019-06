Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina sarebbe molto attiva sul mercato in uscita e indica Giovanni Simeone come potenziale giocatore in uscita dai viola.

Sull’attaccante il Bologna avrebbe avviato già dei sondaggi preliminari per il giocatore, che adesso sarebbe finito nelle mire del suo ex allenatore Juric, da poco insediatosi sulla panchina dell’Hellas Verona.