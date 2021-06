Signori: “Ora voglio fare l’allenatore, mi manca l’odore del campo”

"Allenare è uno dei miei sogni e obiettivi, ho conseguito il patentino. Mi manca l'odore dell'erba, la sentivo come casa mia. L'allenatore è il mio prossimo traguardo. So però che è difficile perché le panchine sono poche e gli allenatori sono tanti. Il calcio è cambiato molto, è fatto per i più comodi. E' un calcio più da poltrona che da stadio, è un calcio spezzettato senza orari certi. E' più difficile guardare la partita con la stessa attenzione".