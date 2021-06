Signori: “L’arresto il momento più duro. Futuro? Volevo fare l’allenatore”

“L’arresto è stato il momento più duro. Mi sembrava di essere in un film. Mi chiamò mia sorella mentre ero sul Frecciarossa per Bologna e mi chiese in quale carcere mi avessero portato. ‘Che cazzo stai dicendo?’le dissi. E lei: ‘Perché sei stato arrestato’. Arrivato a Bologna domandai a due poliziotti in borghese che mi vennero a prendere cosa stesse accadendo. Risposero che era per delle questioni relative a delle società. La mia vita è stata stravolta. I bimbi andavano a scuola a Roma. Sai, Lazio e Roma… “Tuo padre se vende le partite”.