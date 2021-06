Signori dopo la grazia: “Grazie a chi mi è stato vicino”

L’ex capitano rossoblù commenta la notizia della grazia ricevuta dalla Figc

Attraverso i social, l’ex capitano rossoblù ha manifestato tutta la sua gioia, per un verdetto che aspettava da tanto tempo. “Grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni -si legge sul suo profilo Facebook - che mi hanno reso più forte e ancora più convinto che volontà e determinazione siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi in ogni campo”. La radiazione di Signori è così cancellata, e l’ex bomber può decidere come reinserirsi nel mondo del calcio.