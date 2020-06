Sibilia (Ministro dell’Interno): “Vogliamo riaprire in fretta gli stadi, ma serve cautela”

E’ sempre più caldo il tema riguardante la possibile riapertura degli stadi. Il Covid-19 è ancora presente, ma la situazione è decisamente più sotto controllo. Ecco quindi che diventa legittimo pensare ad una parziale riapertura degli impianti. Ne parla ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” Carlo Sibilia, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno.

“Sogno di rivedere persone allo stadio, piuttosto che tristi sagome. Adesso si parla giustamente di porte chiuse perché dobbiamo rimanere cauti, ma mi auguro che ad agosto o settembre la situazione cambi. Come per cinema e teatri, ora c’è massima attenzione a riportare le persone allo stadio in massima sicurezza. Abbiamo grandi responsabilità – spiega Sibilia, che infine conclude – Abbiamo accelerato al massimo tutte le attività produttive, quindi anche il mondo sportivo. Anche il Ministro dello Sport Spadafora vuole riaprire gli stadi: spero possa avvenire il più in fretta possibile”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”