Si sblocca finalmente Skov Olsen

Ieri il Bologna ha vinto a Napoli facendo una grande prestazione. Dopo il gol di Llorente, ci ha pensato Andreas Skov Olsen a pareggiare i conti. La rete – tutt’altro che banale perché di controbalzo con il destro, non il suo piede preferito – è la prima per il ragazzo con la maglia rossoblu. Prima gioia in carriera per il talento danese con il Bologna: decisamente un bel momento per sbloccarsi.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Con il gol di ieri al Napoli, il suo primo con la maglia del Bologna, Andreas Skov Olsen è diventato il nostro 474° marcatore di tutti i tempi”.