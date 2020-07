Sgarbi: “Il bicchiere del Bfc è mezzo pieno, nei prossimi anni può lottare per l’Europa”

Intervenuto a Sportoday, il collega Luca Sgarbi ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna:

“Il Bologna di questo periodo è una squadra che ha ben chiaro il suo ruolo nel campionato, è consapevole di potersi regalare un sogno mentre dall’altro lato avere una corsa salvezza da ritmi bassi non ha addormentato i rossoblù come nelle passate stagioni. Anzi forse ha dato maggiore consapevolezza di non fare parte di quel campionato. Questo è un grande scatto in avanti in termini di mentalità”.