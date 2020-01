Solo i tifosi del Bologna già in possesso del tagliando del Settore Ospiti del Mazza potranno entrare domani per il derby contro la Spal.

Il Bologna ha comunicato pochi istanti fa che il settore riservato ai tifosi rossoblù è esaurito e non ci sarà ulteriore disponibilità di biglietti nella giornata di domani. In sintesi, non ci sarà possibilità per i tifosi del Bologna di acquistare un tagliando ai botteghini del Mazza o online. Le presenze rossoblù saranno circa 1.400.