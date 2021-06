Settore Giovanile – Weekend decisivo per Under17 e Under14

Gli impegni del weekend per Under 17, 14 e 13

Redazione TuttoBolognaWeb

Under 17 — Avvicinandosi il termine della stagione, i match delle squadre del vivaio rossoblù diventano sempre più decisivi. Rientrano in questa cerchia i 2004 e i 2007, che dopo aver superato i rispettivi gironi affrontano il turno a eliminazione diretta.

L'Under 17 di Luca Vigiani, domenica alle 17 presso il Centro Tecnico "N. Galli", sfiderà il Benevento nei quarti di finale di campionato. I rossoblù si sono qualificati come seconda miglior prima del Gruppo B e quindi, come da regolamento FIGC, accoglieranno tra le mura amiche la terza miglior prima. I sanniti, nel raggruppamento con Delfino Pescara, Napoli, Frosinone e Ascoli, hanno totalizzato 17 punti, segnando 16 reti e subendone 12. Stesso punteggio anche per il Bologna, ma con una differenza reti ben più ampia, visti i 29 gol messi a segno e i soli 9 subiti. Negli altri incontri, ci saranno Spal-Atalanta (una delle due sfidanti in caso di vittoria), Genoa-Milan e Crotone-Roma.

Under 14 — L'Under 14 di Paolo Magnani e Christian Barca, domani alle 17.30 presso lo stadio "Negrini" di Castenaso, giocherà in campo neutro la finale regionale contro il Sassuolo. I rossoblù hanno concluso il girone al primo posto, unico pass disponibile per accedere al turno successivo, totalizzando 12 punti in 4 partite, grazie alle vittorie su San Marino, Ravenna, Imolese e Cesena, segnando 20 gol e senza subirne.

Under 13 — L'Under 13 di Solivellas-Taccogna, in attesa anch'essa di giocare la finale regionale il prossimo weekend, scenderà in campo domenica alle 16 al Centro Sportivo "Pallavicini" in un'amichevole contro il Padova. L’Under 13 di Tigrini-Lobascio, invece, giocherà l'ultima giornata del Girone Y in casa del Cesena, domani, alle 16.