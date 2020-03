Settore giovanile: sospesi i campionati

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna riporta la decisione della Lega Calcio di rinviare la sfida tra i rossoblu e il Torino valevole per il campionato di Primavera 1. Dopo il match rinviato settimana scorsa contro l’Inter, dovrà recuperare anche il turno con i granata. Non è ancora stata prevista una data per il recupero di Bologna-Torino.

I rossoblu comunicano anche che a titolo precauzionale si sospendono fino a domenica 8 marzo tutte le attività organizzate direttamente dal Coordinamento Regionale SGS delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e delle province di Savona e Pesaro e Urbino. Di conseguenza tutte le partite in programma per il vivaio rossoblu sono state rinviate a data da destinarsi.