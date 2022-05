Settore Giovanile – Sono in nove i convocati in Nazionale

Convocati diversi ragazzi del Settore Giovanile rossoblù dalle rispettive nazionali

Il Bologna, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le convocazioni nazionali per i ragazzi del Settore Giovanile rossoblù. Tra i nove convocati, ben sei vestiranno la maglia azzurra, mentre in tre raggiungeranno le rispettive nazionali.

La copertina è tutta per Raimondo e Stivaniello che si uniranno all'Under 18 di Daniele Franceschini per uno stage che culminerà con un'amichevole contro la Roma Under 18. Soldà, Ravaglioli e Zilio si aggregheranno all'Under 16 di Daniele Zoratto, mentre Castaldo all'Under 15 di Massimiliano Favo. Tra gli stranieri: Jafar Bynoe è convocato dall'Olanda Under 19, Freyr Karlsson dall'Islanda Under 19 e il centrocampista Kacper Urbanski dalla sua Polonia.