Settore Giovanile: il programma del weekend. Prosegue il Viareggio

Quella di domani, ore 15 presso il campo sportivo “Benelli” di Lido di Camaiore (LU) contro Jovenes Promesas, sarà tuttavia una gara che non andrà a toccare la posizione in classifica delle due compagini. Gli spagnoli sono già eliminati dopo aver incassato due ko, mentre gli altrettanti successi di Mazia (terzo nella classifica marcatori di quest’edizione) e compagni su Atromitos Athens e Mavlon hanno permesso il 1° posto e il passaggio agli Ottavi di finale con 90’ d’anticipo. Turno in cui, martedì 28 marzo sempre alle 15, affronteranno una seconda classificata del Gruppo A, ovvero una dei primi quattro gironi che andranno a delinearsi nel pomeriggio odierno.