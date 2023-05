Settore Giovanile – Il programma del weekend

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 15 presso il “Green Club – Prato Lauro” di Roma, è ospite della Lazio, nella gara valida per la 31^ Giornata di Girone A. Dopo la battuta d’arresto contro il Genoa, i rossoblù sono scivolati al 3° posto a 42 punti, due in meno del Sassuolo e uno in più del Lecce. Tre gare alla fine della regular season – due per i felsinei, che riposeranno alla 33^ – ma ancora con chance di qualificazione alle Final Four Scudetto: sarà importante fare risultato contro una compagine sesta, ma a 38 punti, come Empoli e Fiorentina; sfruttando pure il turno di riposo dei neroverdi.