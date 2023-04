Settore Giovanile – Il programma del weekend

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, martedì 18 aprile ore 14, aspetta la Roma al Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), nella gara valida per la 26^ Giornata di Girone A. 7° posto a 32 puntiper i rossoblù, che andranno a sfidare la capolista a quota 47 e, nonostante manchino ancora sette incontri al termine della regular season, a buon punto per assicurarsi un posto in semifinale Scudetto. I nostri classe 2005, invece, cercheranno di salire almeno in 2^ posizione, attualmente occupata dal Lecce a 39 tasselli