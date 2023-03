L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 11 presso il “Mapei Football Center” di Sassuolo (MO), è ospite del Sassuolo, nella gara valida per la 21^ Giornata di Girone A. Una sfida tra due compagini vicine di casa in classifica, dato che i neroverdi siedono al 5° gradino con l’Empoli, ma i rossoblù sono in difetto di una sola lunghezza, in 7^ posizione.