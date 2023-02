Settore Giovanile – Il programma del weekend

1 di 5 Under 18

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 14.30 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), accoglie la Fiorentina, nella gara valida per la 18^ Giornata di Girone A. Derby dell’Appennino che vede arrivare i rossoblù con due sconfitte nelle ultime gare, quindi al 5° postocon 23 punti alla pari di Empoli e Lazio; Viola, invece, leggermente in vantaggio vista la 3^ piazza a 25 tasselli, ma anch’essi con due ko alle spalle.