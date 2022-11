L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 15 presso il Centro Sportivo “Cavina”, accoglie il Modena, nella gara valida per la 10^ Giornata di Girone A. Quinti in classifica con 14 punti, ma all’interno della bagarre delle sei compagini racchiuse in altrettante lunghezze, i rossoblù cercheranno di tornare alla vittoria nel derby contro i canarini, attualmente ultimi con tre punti.