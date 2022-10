1 di 4 Under 18

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 15 presso il centro sportivo “Riccardo Garrone”di Bogliasco (GE), sfida la Sampdoria, nella gara valida per la 5^ Giornata di Girone A. 4° posto a pari merito (5 punti) con Napoli e Genoa per i rossoblù.