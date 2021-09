Settore Giovanile, il programma del weekend

In campo le squadre del settore giovanile.

Tornano in campo le squadre della nostra Attività Agonistica.

L’Under 18 di Paolo Magnani, domani alle 16.30 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), scenderà in campo per la 2^ Giornata di campionato contro la Fiorentina.