Settore Giovanile, il programma del weekend

In campo Under 15 e Under 17

Redazione TuttoBolognaWeb

In seguito alle settimane di preparazione, tornano in campo le squadre della nostra Attività Agonistica.

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 11.30, accoglie l’Hellas Verona presso il Centro Sportivo “Biavati” di Bologna.

L’Under 15 di Juan Solivellas, domenica alle 16, sfiderà sempre i pari età dell’Hellas Verona, ma presso l’Antistadio “Guido Tavellin” di Verona.