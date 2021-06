Settore Giovanile, il programma del weekend

Il programma del Settore Giovanile: occhio all'Under 17

Weekend importante per l'Under 17 di Luca Vigiani che guida il gruppo 5 del campionato ed è un passo dai quarti di finale. Il Bologna comanda con 17 punti e affronterà domani al Cavina la Reggiana alle ore 15, con una vittoria la matematica sarebbe certa. In caso di mancati tre punti si renderà necessario guardare al Sassuolo che non dovrà vincere a La Spezia. All'andata i rossoblù si imposero 8-0 a Reggio.