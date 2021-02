Settore Giovanile, il programma del weekend

Fine settimana che torna al completo per le il Settore Giovanile rossoblù, in seguito al ritorno in campo da parte di Under 15 e Under 16 cinque giorni fa. A loro, infatti, domenica 21 febbraio si aggiungerà anche l’Under 17, che completerà un triplice Test Match in terra veneta contro i rispettivi pari età del Chievo Verona, presso il “Bottagisio Sport Center” di Verona.

L’Under 17 di Luca Vigiani sarà di scena alle 14.30. I 2004 non giocano una gara ufficiale dallo scorso 18 ottobre, quando un 3-1 alla Reggiana li aveva portati al primo posto del rispettivo campionato con 10 punti, accumulati anche grazie al pareggio in casa della Lazio e alle vittorie con Cremonese e Sassuolo. L’Under 16 di Denis Biavati, alle 12.30, darà continuità al precedente Test Match giocato domenica scorsa contro il Carpi e terminato 0-0. Infine l’Under 15 di Francesco Morara, invece, affronterà un doppio impegno. Aprirà la giornata di domenica contro il Chievo Verona alle 11 domani presso il Centro Tecnico N. Galli e alle 15.30 si confronterà con i pari età del San Marino. Cinque giorni fa, il primo Test Match contro il Carpi aveva dato esito di 4-1 in favore dei rossoblù.